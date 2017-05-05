اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

بالتوازى مع الجهود المتسارعة لوضع قانون الاستثماء الجديد حيز التنفيذ ، اكدت الوزيرة سحر نصر أنها ستنسق مع باقى الوزارات اثناء وضع اللائحة التنفيذية للقانون قل عرضها على مجلس النواب بحيث تصدر قريبا فيما اعلن المجلس موافقته على مشروع القانون في مجموعه تمهيدا لاقراره فى جلسة الاحد القادم

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نصر: اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريبا

ومن الانباء الاقتصادية ايضا … أشاد رئيس البعثة كريس جارفيس خلال لقائه بغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بالتوسع الجغرافي في برنامج تكافل وكرامة والذي وصل إلى مليون و600 ألف أسرة تشمل 8 ملايين مواطن

بعثة صندوق النقد الدولي تشيد ببرنامج تكافل وكرامة

ومن الانباء المحلية ايضا … أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الدعوة إلى تعطيل مرافق الدولة أو استهدافها أو عدم دفع مستحقات استخدامها إثم كبير وخيانة للدين والوطن .

“الأوقاف” تؤكد تعطيل مرافق الدولة أو عدم دفع مستحقات استخدامها خيانة

على الصعد الامنى … نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ما بثه مواقع مصراوى الإخبارى بشأن إختطاف إثنين من قوات الأمن بشمال سيناء وأهابت الداخلية بالموقع ضرورة تحرى الدقة فيما يتم بثه من أخبار إعلاءً للمصلحة القومية ودرءاً لعدم اللجوء إلى الإجراءات القانونية فى هذا الصدد.

الداخلية تنفي اختطاف إثنين من قوات الأمن بشمال سيناء

ومع اقتراب شهر رمضان الكريم … أعلن رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم بدءا من الأسبوع بعد المقبل طرح شنط رمضان بجميع المنافذ التابعة للشركة القابضة بتخفيضات تصل إلى 18%.

طرح شنط رمضان الأسبوع بعد المقبل بتخفيضات 18%

دوليا … وبعد جهد جهيد ، اعلنت روسيا اليوم ان مناطق وقف التصعيد في سوريا ستدخل حيز التنفيذ في منتصف مساء غدا السبت فيما يعد تمهدا لارض الواقع فى سوريا لتنقل امن للمدنيين وتثبيتا لوقف اطلاق النار فى بلد مزقته الصراعات المسلحة

مناطق وقف التصعيد في سوريا تدخل حيز التنفيذ مساء الغد

رياضيا …. أصدر جماهير وعشاق النجم المصري محمد صلاح، هاشتاج “محمد صلاح” للرد على تهديدات تلقاها نجم منتخب مصر ونادي روما الإيطالي لكرة القدم، فجر اليوم الجمعة من قبل مجهولين

“محمد صلاح خط أحمر”.. هاشتاج يرد على تهديدات لنجوم روما

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