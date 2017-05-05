القاهرة - أ ش أ

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن ، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود ، عن ضبط 4 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 132 ألفا و 513 لتر بنزين وسولار، و21 قضية إسطوانة بوتاجاز، و112 قضية دقيق ومخالفات مخابز، وضبط 23 قض في محال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية .

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 537 قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين ) ، و ضبط 73 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 21 قضية في مجال اللحوم والطيور بمضبوطات 3 أطنان، و 52 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر .