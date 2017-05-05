القاهرة - أ ش أ

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن اختيارات الهيئة للتغييرات الصحفية المقبلة تخضع لمرحلة التدقيق مؤكدا أن المواصفات والمعايير ستكون دقيقة جدا في اختيار الأشخاص موضحا خلال حديث لبرنامج “الجمعة في مصر” بقناة “إم بي سي مصر” إنه من الوارد اختيار بعض ممن طرحت أسماؤهم خلال الفترة الاخيرة وأن الخيارات كلها مفتوحة حتى الآن.

وأضاف أن إعلان التغييرات في أقرب وقت وقد يكون الأسبوع القادم مشددا على أن الاتفاق على المعايير عملية ضخمة وغير مسبوقة تمزج كل الأجيال والأعمار من شباب وخبرات.

كما نوه بأن هناك إصدارات يعد الشباب الاصلح لتوليها لاحتياجها للروح الشبابية والابداع والرؤية والإلمام بالتكنولوجيا مستشهدا بأن أحمد بهاء الدين تولى رئاسة تحرير مجلة صباح الخير وعمره 27 عاما وأن الوجوه المبدعة من الشباب لا بد وأن يكون لهم دور.

وأعاد التأكيد على أن الهيئة تواصل إجراء استطلاعات رأي مع شيوخ المهنة مضيفا “نتعامل مع دولة محترمة ونحن جزء منها والدولة تريد أن تكون التغييرات بنفس الاحترام”.

وعن وجود مجاملات ضمن التغييرات قال: لا أستطيع أن أقول هناك مجاملات، ولكن نختار الوجوه الأكثر قبولا وارتياحا للم الشمل واحتواء المشاكل في الفترة القادمة.

وأكد أن الحكومة لا علاقة لها بهذا الموضوع, مضيفا “نحن أعلم بشئون الصحافة من الحكومة وأعلم بالصحفيين وأحوالهم.. ونحتاج إلى اجماع بنسبة 80 في المئة ولا نميل إلى سياسة الصدمات ومن قام بإنجازات سيستمر, إضافة إلى اختيار اصحاب الخبرة والكفاءة التي تحدث ارتياحا”.