مطروح - أ ش أ

تأهل فريق الرجاء إلى الدوري الممتاز عن مجموعة بحري بفوزه القاتل على فريق بلدية المحلة بهدف نظيف في الوقت القاتل في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة بملعب الرجاء في الأسبوع 34 بمجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية.

احرز اللاعب “حمبوزو” هدف الصعود والمباراة الوحيد في الدقيقة 95 من زمن اللقاء ليعيد فريقه الرجاء إلى الدوري الممتاز بعد أن كان هبط في الموسم قبل الماضي من الدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة رفع الرجاء رصيده الي 76 نقطة ويتأهل الي الدوري الممتاز،بينما يتوقف رصيد بلدية المحلة عند 74 نقطة،وبذلك يصاحب الرجاء الي الدوري الممتاز فريقي النصر والاسيوطي.