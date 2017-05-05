القاهرة - أ ش أ

أصدر جماهير وعشاق النجم المصري محمد صلاح، هاشتاج “محمد صلاح”، والذي تصدر قائمة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للرد على تلك تهديدات تلقاها نجم منتخب مصر ونادي روما الإيطالي لكرة القدم، فجر اليوم الجمعة، من قبل مجهولين قاموا بشنق دمى في أحد أبرز شوارع العاصمة الإيطالية روما، وتحمل كذلك إلى جانب صلاح أسماء البلجيكي رادجا ناينجولان، بالإضافة إلى قائد روما دانييلي دي روسي.

وقام المجهولون بتعليق لافتة على تلك الدمى، كتب عليها باللغة الإيطالية “نصيحة بدون جريمة.. نم والأنوار مضاءة”، وفي أعقاب ذلك حضرت الشرطة الإيطالية إلى المكان الذي وجدت فيه تلك التهديدات وتحديدا بجوار مبنى “الكولوسيوم” أحد أبرز معالم العاصمة الإيطالية، ولكن الدمى كان قد تم سحبها قبل وصول الشرطة، وعلى الفور أمرت الشرطة بفتح تحقيق في الواقعة.

وأصدر عشاق محمد صلاح عددا من التدوينات من بينها “محمد صلاح خط أحمر”، بينما ظهر محمد صلاح، في تدريبات فريقه اليوم استعدادا لمواجهة ميلان، متجاهلا هذه التهديدات.

من جابنه، خرج وزير الرياضة الإيطالي لوكا لوتي، ليعرب عن استيائه الشديد من التهديدات بالقتل التي تعرض لها ثلاثي فريق ذئاب العاصمة روما، وقال – في تصريحات لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية – “علينا إدانة مثل هذه الأفعال السيئة التي لا تمت بكرة القدم بصلة، وما حدث في شوارع روما، ليست هذه الرياضة التي نريدها، لا نريد أن تكون كرة القدم بهذه الطريقة”.