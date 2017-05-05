أسوان - أ ش أ

تنطلق يوم الاثنين المقبل بمدينة كوم أمبو فعاليات ملتقى لتوظيف الشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودونها، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان وذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات القطاع الخاص.

وقال هاني رشدي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان إن الملتقى يأتي في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو تفعيل دورها في إيجاد حلول لمساعدة الشباب للالتحاق بسوق العمل والقضاء على البطالة.

وأوضح رشدي أن الملتقى يهدف إلى إتاحة فرص للشباب للعمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة وكذلك الالتحاق بالوظائف التي سوف يتم عرضها على الشباب.. مشيرا إلى أنه سيشارك في الملتقى أكثر من (30) شركة تتيح العديد من فرص العمل.