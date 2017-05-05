الطور - أ ش أ

استقبل ميناء نويبع البحري خلال 24 ساعة الماضية 1558 راكبا منهم 566 معتمرا كما استقبل الميناء 10سيارات و 15 حافلة و 64 برادا و 10 شاحنات و 4 دراجات نارية وذلك خلال 5 رحلات.

وقال ملاك يوسف المتحدث الاعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إن هذه الحركة تضمنت وصول 1116 راكبا منهم 212 معتمرا كذلك وصول 9 سيارات و 4 حافلات و 33 برادا و3 شاحنات وذلك علي متن 3 رحلات.

كما تضمنت الحركة مغادرة 442 راكبا منهم 354 معتمرا و سيارة و 11 حافلة و 31 برادا و 7 شاحنات و 4 دراجات نارية وذلك علي متن رحلتين.