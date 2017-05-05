القاهرة - أ ش أ

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية شن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة, خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار , وزير الداخلية على مدار 24 ساعة – عن تنفيذ 38 ألفا و57 حكما قضائيا متنوعا , شمل تنفيذ 225 حكما جنائيا , و17 ألفا و55 حكم حبس جزئي , وألفين و988 حكم حبس مستأنف

, و 14 ألفا و19 أحكام غرامات, و3 آلاف و 770 أحكام مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده, وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق, ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية..