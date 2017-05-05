اسطنبول (أ ف ب)

أقالت السلطات القضائية التركية الجمعة أكثر من 100 قاض تشتبه بانتمائهم الى حركة الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه انقره بالتخطيط لمحاولة التمرد الفاشلة في يوليو الماضي بحسب وكالة الاناضول الحكومية.

وأقال المجلس الاعلى للقضاة والمدعين 107 قضاة ومدعين ما يرفع الى 4238 العدد الاجمالي للقضاة المفصولين في إطار حملات التطهير التي تنفذها السلطات منذ محاولة التمرد 15 يوليو، وقد صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

واعتقلت السلطات التركية أكثر من 46 ألف شخص منذ محاولة التمرد الفاشلة في يوليو 2016 غالبيتهم من الشرطة والقضاة والمدرسين، كما تم طرد او تعليق مهام اكثر من مئة الف اخرين على خلفية حالة الطوارئ المفروضة مذاك.

وضاعفت السلطات تشديد اجراءاتها إثر فوز الرئيس التركي رجب طيب اردوجان في الاستفتاء الدستوري الذي وسع صلاحياته الرئاسية في 16 ابريل، وعلقت مهام حوالى 13 الف شخص بيهم 9000 شرطي واوقف ألف شرطي.

وينص التعديل الدستوري الذي أقر في الاستفتاء على نقل السلطة التنفيذية كاملة الى الرئيس الذي بات يحق له إصدار المراسيم، وعلى إلغاء منصب رئاسة الوزراء وتعديل تركيبة المجلس الأعلى للقضاة.