القاهرة (أ ف ب)

أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الجمعة عن ارتياحه للاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وإيران وتركيا حيال إنشاء مناطق آمنة في سوريا تهدف إلى إرساء وقف لإطلاق النار في بعض المناطق.

وأضاف المتحدث باسم الجامعة العربية محمود عفيفي في بيان اليوم الجمعة أن أبو الغيط يعرب عن أمله في أن يصب هذا الاتفاق في مصلحة الشعب والدولة في سوريا وأن ينهي معاناة المدنيين العزل التي طالت لسنوات، في اطار وحدة سوريا.

وأكد أن الأمين العام يولي أهمية كبري لمبدأ الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسلامتها الاقليمي، ومن هنا فإنه يري ضرورة التنبه الي خطورة أن يرسخ هذا الاتفاق واقعا فعليا على الأرض قد يترتب عليه ما يهدد هذا المبدأ المحوري والذي يعد أحد المباديء الاساسية، مشددا أن الضمان الحقيقي لوحدة سوريا في هذا الظرف التاريخي الدقيق يأتي من خلال الإشراف الدولي تحت مظلة الامم المتحدة ممثلا في قرار من مجلس الأمن يضفي الشرعية الدولية على الاتفاق الموقع.

يذكر ان روسيا وإيران وتركيا قاموا بالتوقيع الخميس في أستانا على مذكرة تنص على إقامة مناطق تخفيف التصعيد ومناطق أمنية في سوريا، بناء على خطة قدمها الكرملين لتعزيز وقف هش لإطلاق النار.