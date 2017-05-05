مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإستثمار بعد إقرار المواد المؤجلة 5-5-2017 2017/05/05 - 18:34 مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإستثمار بعد إقرار المواد المؤجلة 5-5-20172017-05-05T18:34:22+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الصحة : إكتشاف 132 ألف مصاب بفيروس سي بعد فحص 1.5 مليون مواطن 5-5-2017 بروتوكولات علاجية جديدة خلال الإحتفال باليوم العالمى للربو الشعبى 5-5-2017 الأجهزة الأمنية تضبط 203 قضايا مخدرات و 3 هاربين من السجون و مطلوبين أمنياً 5-5-2017 مؤتمر صحفى للإعلان عن المهرجان الدولى للفنون الأفروأسيوية المقرر إقامته بشرم الشيخ 5-5-2017 جولة المحافظات 5-5-2017 الرئيس السيسي و الشيخ محمد بن زايد يبحثان قضايا المنطقة و يؤكدان ضرورة التكاتف العربى 4-5-2017
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