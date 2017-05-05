نشرة المساء من اخبار مصر
اخبار مصر - عماد حنفى
“الأوقاف” تؤكد تعطيل مرافق الدولة أو عدم دفع مستحقات استخدامها خيانة
بالصور.. مشاركة القطاع الخاص فى تحديث أسطول النقل العام بالقاهرة
وزيرة الهجرة تستقبل طفلتين بالمطار توفي والدهما بالسعودية
مراجعة دورية لأسعارالسلع بمنافذ “القابضة” لمنع المغالاة
تحويلات مرورية بشارع مكرم عبيد وطريق النصرلمدة اسبوع
إغلاق شارع لطفى السيد يومين لمد كابلات المترو
طرح شنط رمضان الأسبوع بعد المقبل بتخفيضات 18%
“والى” تزور المتعافين من الإدمان ومصابى القوات المسلحة والشرطة
وزير الطيران يستقبل الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي
طقس السبت مائل للحرارة..والعظمى فى القاهرة 31
تداول 28 سفينة بموانيء بورسعيد
مدبولى يعرض بدبي فرص الاستثمار بالمدن الجديدة
مدبولى يعرض بدبي فرص الاستثمار بالمدن الجديدة
بعثة صندوق النقد الدولي تشيد ببرنامج تكافل وكرامة
“مجلس التعاون” ينفي تعرض مواطني الخليج للابتزاز في مصر
مناطق وقف التصعيد في سوريا تدخل حيز التنفيذ مساء الغد
اليونيسكو تصادق قرارا يعتبر اسرائيل سلطة احتلال بالقدس
“ميستورا” يؤكد اهمية اتفاق المناطق الآمنة في سوريا
كوريا الشمالية تتهم “سي اي ايه” بالتخطيط لاغتيال زعيمها
السعودية ترى في زيارة ترامب خطوة “تاريخية”
باب الكعبة المشرفة في متحف بكوريا الجنوبية
“اشتباك” أفضل فيلم سياسي في رومانيا
تحديد مواقع جينية جديدة مرتبطة بمرض السكر
بيل جيتس يرتدي ساعة بـ10 دولارات ويحرم أبناءه من ثروته
بالفيديو..ملايين المشاهدات لرقصة إيفانكا ترامب مع أطفالها
ميسي يرفض أول عرض من برشلونة لتجديد عقده
الاسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة طنطا بالدوري
الزمالك يواجه أهلي طرابلس الليبي بتونس 23 الشهر الجارى
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