اخبار مصر – د.هند بدارى

افتتح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مسجد “السلطان” بعزبة أولاد القطب التابعة لقرية بني محمد العقب بمركز أبنوب بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية حيث أدي الجميع صلاة الجمعة في المسجد.

وتحدث الشيخ عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأقاف بأسيوط – خلال الخطبة – عن حرمة المال العام وثواب الحفاظ عليه وتنميته مؤكدا أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، وذلك لكثرة الحقوق المتعلقة به وتعدد الذمم المالكة له.

ومن جانبه، أكد المحافظ– عقب الصلاة – أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معاً يداً واحدة مشيراً إلى أهمية دور العبادة التي تؤدي إلى خلق أجيال تعي معنى التدين الحقيقي والعمل بروح الإسلام والوسطية والبعد عن العنف.