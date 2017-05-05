القاهرة - أ ش أ

تمكنت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية من ضبط 123 حالة تزوير خلال شهر أبريل 2017.

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم /الجمعة/ أن عمليات الضبط تمت عبر دراسة تلك الحالات وتحليلها تبين اختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التي يرغب في الوصول إليها.

وأوضح البيان أنه تم ضبط 7 قضايا انتحال صفة لشخص آخر, وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية .