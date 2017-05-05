القاهرة - أ ش أ

أكد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القاهرة أن ما تردد في رسائل على بعض مواقع التواصل الاجتماعي”الواتس اب” خلال الأيام القليلة الماضية من تحريض للمواطنين الخليجيين على عدم السفر إلى جمهورية مصر العربية والزعم بتعرضهم لتلفيق قضايا مخدرات في المطارات المصرية إذا رفضوا دفع رشوة لضباط الجوازات هو كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة وبعيد كل البعد عن اواصر العلاقات الخليجية المصرية التي ترسخت عبر عقود طويلة من التعاون والثقة المتبادلة والعمل من اجل مصلحة المنطقة العربية.

وأعرب سفراء دول مجلس التعاون – في بيان وزع بالقاهرة – عن استغرابهم الشديد من تداول هذه الادعاءات المغرضة مهيبين بكافة المواطنين الخليجيين عدم تصديق هذه الادعاءات والأكاذيب التي تهدف إلى منعهم من القدوم لجمهورية مصر العربية وإثارة البلبلة ونشر الفتنة.