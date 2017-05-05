بورسعيد - أ ش أ

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم تداول 28 سفينة.

وذكر بيان للموانىء أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن حاويات وخروج 6 سفن وذلك بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ فيما يتواجد على الارصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن اليوم .

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج 3 ومن المنتظر دخول سفينة .

وأكد البيان أنه جار التنسيق بين الجهات المختصة بالميناء لإنهاء كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الارصفة .