القاهرة - أ ش أ

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في استقدام رعايا دول أجنبية واستخراج إقامات لهم بإستخدام مستندات مزورة وإلحاقهم بسوق العمل بالبلاد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من غفار ه. ن مواليد 1975، ومحمد ح.أ ، مواليد 1983، وأديان. ج . س ، مواليد 1986.. وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية ومقيمون بمنطقة مدينة نصر، بتكوين تشكيلا عصابيا دوليا يتزعمه الأول تخصص نشاطه في الاتجار بالبشر وتهريب العمالة الأجنبية لداخل البلاد من رعايا بعض الدول الأجنبية واستغلالهم بإلحاقهم بسوق العمل المصري بمهن مختلفة..

وأضافت التحريات أنه تم إدخال تلك العمالة بموجب تأشيرات سياحية مدتها ثلاثة شهور وإيوائهم بالعديد من الشقق المفروشة بمنطقة مدينة نصر، واستخراج إقامات باستخدام مستندات مزورة تفيد بأنهم طلبة بإحدى الجامعات داخل البلاد، وذلك من خلال إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة على شبكة الإنترنت بأسماء شركات سياحية وهمية بإحدى الدول الأجنبية بقصد إدخال الغش والتدليس على شركات سياحية مصرية لإصدار خطابات ضمان لتلك العمالة بدخولهم البلاد بقصد السياحة وليس للعمل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم داخل شقتين بمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر ، وتم ضبط (كمية كبيرة من المستندات والأوراق والخطابات الموجهة والطلبات وإثبات الشخصية المزورة والمعدة للتزوير، كما تم ضبط 48 جواز سفر منسوب لعدد من الدول الأجنبية،و11 هاتف محمول وجهازي حاسب آلي والذي تبين إحتوائها على العديد صور جوازات السفر ومحادثات على مواقع التواصل الإجتماعى بينهم وبين عملائهم وكذلك عدد من المواقع الإلكترونية الوهمية بأسماء شركات سياحية بإحدى الدول الأجنبية.

واعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.