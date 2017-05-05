القاهرة - أخبار مصر

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة حيث تقرر غلق شارع إمتداد مكرم عبيد إتجاه سيتى ستارز من الإتجاهين، كل إتجاه على مرحلتين وذلك خلال الفترة من 5/5/2017 حتى 12/5/2017 ليلاً فقط من الساعة 12.5 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً.

وذلك فى ضوء قيام شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء – بأعمال رفع القدرة الكهربائية لبعض المنشآت بطريق النصر تقاطع مكرم عبيد بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.