القاهرة - أخبار مصر

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية أثناء القيام بمد كابلات لربط محولات مترو رمسيس بمحطة محولات الإستاد ليلاً ونهاراً وخلال الفترة من 5/5/2017 حتى7/5/2017،بشارع رمسيس من مخرج نفق غمرة وأعلى الرصيف بشارع رمسيس لمسافة 200 متر ، وخلال تلك الفترة ليلاً فقط سيتم قطع شارع لطفى السيد على مرحلتين.

وذلك فى إطار قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء – بمد كابلات جهد ( 220 ك ف ) ربط محولات مترو رمسيس بمحطة محولات الإستاد بالمرحلة رقم 14 بشارع رمسيس بطول 200 متر.