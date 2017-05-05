طاهر يتفقد المنشآت الجديدة بفرع النادي الاهلى بمدينة نصر
القاهرة - أ ش أ
قام محمود طاهر, رئيس النادي الأهلي, بجولة تفقدية في فرع النادي بمدينة نصر, عقب صلاة الجمعة, وبرفقته مهند مجدي, ومحمد جمال هليل, عضوي مجلس الإدارة, واللواء شيرين شمس, المدير التنفيذي للنادي.
وقام طاهر وعضوا المجلس بتفقد المنشآت الجديدة داخل النادي, ومتابعة سير العمل في الأعمال الإنشائية المقامة حاليا داخل فرع مدينة نصر.
ويحرص محمود طاهر وأعضاء المجلس على متابعة آخر التطورات في الأعمال الإنشائية بمقر الجزيرة, وفرعي مدينة نصر, والشيخ زايد بشكل مستمر; لضمان سرعة تنفيذ الأعمال لتقديم خدمة أفضل للاعضاء.
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