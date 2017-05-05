اخبار مصر - هالة حربي

يقوم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بزيارة إلى محافظة بورسعيد، غداً السبت، حيث من المقرر أن يفتتح معرض “صنع في بورسعيد” الذى تنظمه المحافظة، كما سيفتتح المعامل الجديدة بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد.

كما سيقوم الوزير بتفقد أعمال الإنشاءات في مجمع الصناعات الصغيرة، الذى تنشئه الوزارة في إطار مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص، إلى جانب تفقد عدد من المصانع المتواجدة داخل محافظة بورسعيد، ومنها مصانع تم مساعدتها من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة وتعمل في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، بالإضافة إلى الضفائر الكهربائية.