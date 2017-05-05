طرابلس - أ ش أ

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في مدينة طبرق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لبحث مستجدات الشأن السياسي الليبي ورؤية مجلس النواب الليبي حول تحقيق الوفاق بين الأطراف الليبية.

حضر اللقاء السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة ووزير الخارجية بالحكومة المؤقتة الدكتور محمد الدايري ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري ومدير مكتب شؤون الرئاسة عوض الفيتوري.

وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق نقلا عن المستشار عقيلة صالح خلال اللقاء إنه استعرض رؤية مجلس النواب للمرحلة القادمة للوصول إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها.

وأكد صالح على ثوابت مجلس النواب التي تم الإعلان عنها فيما يتعلق بالاتفاق السياسي وبذل المجلس لجهده للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف وتشكيل المجلس للجنة الحوار للمضي قدما في ذلك.

فيما عبر وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون عن سعادته بهذه الزيارة التي وصفها بالمثمرة وبأنه أجرى محاثات هامة خلالها مع عقيلة صالح حول مستقبل ليبيا وبأن تواجده في ليبيا هدفه أن يوضح للشعب الليبي أن بلاده تساعد وتدعم الليبيين للوصول إلى القرارات الصائبة التي من شأنها صنع مستقبل عظيم لليبيا.