إسلام آباد - أ ش أ

أفادت مصادر طبية باكستانية اليوم / الجمعة / بارتفاع أعداد ضحايا إطلاق نار لقوات الأمن الأفغانية على عدد من موظفي التعداد الباكستانيين والجنود المصاحبين في إقليم بلوشستان الباكستاني إلى 7 قتلى و 22 جريحا .

وقالت المصادر في مقابلة تليفزيونية أن جميع القتلي من المدنيين وان بعض المصابين حالاتهم خطيرة بينهم 4 عناصر من قوات حرس الحدود الباكستانية وذلك نتيجة إطلاق نار من الجانب الأفغاني من الحدود بالقرب من معبر تشمن الحدودي مع أفغانستان.

وكان الجيش الباكستاني أعلن – في وقت سابق اليوم – أن عناصر شرطة الحدود الأفغانية فتحوا النار على قوات حرس الحدود الباكستانية الذين يرافقون فريقا لهيئة التعداد السكاني في المنطقة الحدودية مع أفغانستان.

واتهم بيان الجيش الباكستاني شرطة الحدود الأفغانية بتعطيل عملية التعداد السكاني منذ 30 أبريل الماضي في قريتين حدوديتين في منطقة تشمن بالرغم من إخطار السلطات الأفغانية بمهمة فريق الإحصاء عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية .. مشيرا إلى إغلاق معبر تشمن مع الجانب الأفغاني في ظل استمرار تبادل إطلاق النار على جانبي المعبر.