القاهرة - أ ش أ

أعلن ممدوح عبدالفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم بدءا من الأسبوع بعد المقبل طرح شنط رمضان بجميع المنافذ التابعة للشركة القابضة بتخفيضات تصل إلى 18%.

وأضاف عبدالفتاح اليوم الجمعة أنه سيتم طرح شنط رمضان بسعر 70 جنيها وتشمل (كيلو سكر- 2 كليو أرز- زجاجة زيت 800 مللتر- 3 أكياس مكرونة زنة 350 جرام- علبة صلصة زنة 300 جرام وعلبة سمنة مسلي 500 جرام كيلو بلح).

وأوضح أنه سيتم طرح شنط بأسعار 95 جنيها تشمل (كيلو سكر- 2 كيلو أرز- زجاجة زيت 800 مللتر- 3 أكياس مكرونة زنة 350 جرام- علبة صلصة زنة 300 جرام وعلبة سمنة مسلي 500 جرام 3 أكياس فول 500 جرام- وكيس عدس 500 جرام- 2 عبوة شاي زنة 40 جرام كيلو بلح فاخر).