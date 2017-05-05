جولة المحافظات 5-5-2017 2017/05/05 - 15:23 جولة المحافظات 5-5-20172017-05-05T15:23:02+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي و الشيخ محمد بن زايد يبحثان قضايا المنطقة و يؤكدان ضرورة التكاتف العربى 4-5-2017 رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة 4-5-2017 رئيس الوزراء يبحث مع وزير التموين مشروع العربات المبردة 4-5-2017 مجلس النواب يناقش اليوم عدداً من البيانات العاجلة و المواد الخلافية فى قانون الإستثمار 4-5-2017 مجلس النواب يستكمل مناقشة عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة مجلس الوزراء يوافق على إنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية برأس مال 250 مليون جنيه
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