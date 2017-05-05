اخبار مصر - سماء المنياوي

عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى الوزارات من رؤساء وحدات تكافؤ الفرص ومديرى عموم الإدارات العامة للتخطيط فى الوزارات المختلفة.

وأوضح بيان أصدره المجلس، اليوم الجمعة، أنه خلال الاجتماع عرضت شيماء نعيم مدير الإدارة العامة لسياسات التخطيط، محاور استراتيجية تمكين المرأة 2030 اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بالإضافة إلى محور الحماية، ومدى توافق أهداف تلك الاستراتيجية مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

كما تم مناقشة دور الوزارات والأجهزة الحكومية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة بهدف التعرف على الجهود التى ستقوم بها الوزارات والمجالس القومية لتحقيق تمكين المرأة. هذا إلى جانب وضع خطط لتنفيذ الإستراتيجية فى إطار إختصاصات كل وزارة ، كما تم التركيز على ضرورة التشبيك بين الوزارات وتوحيد الجهود والاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.