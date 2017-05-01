اخبار مصر - حمودة كامل

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أكد فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة. وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء عدد (2) قطار بحمولة (2588) وعدد (126) سيارة بحمولة (6374) طن قمح. ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 138465 طنا .. بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106285 طن قمح.

وقد شملت حركة الصادر من الميناء 6800 طن يوريا و900 طن رمل زجاجي و3488 طن فوسفات و420 طن حديد تسليح.