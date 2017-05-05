القاهرة - أ ش أ

صرح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بأن محافظة القاهرة مستمرة في خطتها لزيادة أعداد أسطول هيئة النقل العام وتطويرها وتوفير أتوبيس لائق لمواطني العاصمة ومرتاديها,من خلال توفير الموارد من موازنة الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص بتوفير أتوبيسات وميني باصات جديدة وماركات عالمية ذات كفاءة عالية وإمكانيات حديثة ومميزة لتشجيع شريحة أكبر من المواطنين علي ترك سيارتهم الخاصة واستخدامها مما يساهم في تخفيف الضغط المروري علي شوارع العاصمة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم لنموذج لأتوبيس وميني باص جديد تقوم شركة مواصلات مصر إحدى شركات القطاع الخاص بالمشاركة بهم في تحديث أسطول الهيئة حيث تعمل تحت إشراف هيئة النقل العام والتي تقوم بتحديد خطوط السير لهم والتعريفة المقررة.

وأشار المحافظ الى ان الشركة ستقوم بالدفع لعدد 40 ميني باص خلال الشهر الجاري كإحلال وتجديد للميني باص المشاركة بهم من قبل أم الأتوبيسات سوف يصل عددها 40 أتوبيس مكيف سيتم دخولهم الخدمة خلال نهاية هذا العام وتكون باكورة لمشاركة القطاع الخاص للهيئة لتحديث أسطولها،وتمتاز الأتوبيسات والميني باصات أنها مكيفة وتمتاز بالخدمات الالكترونية طى- نى/ وتعمل بنظام الدفع الالكتروني بالاعتماد علي الكروت المدفوعة مسبقا ومزودة بشاشات داخلية للتعريبف عن محطات الوصول التالية ومواعيد الوصول اليها وسوف تمتد أعمال التغطية كافة أحياء وأطراف العاصمة

رافق المحافظ اللواء رزق علي رئيس هيئة مجلس إدارة هيئة النقل العام، الدكتور هشام عطا رئيس مجلس ادارة الشركة، والدكتور أحمد عمرو الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات الوطنية.