اخبار مصر - حمودة كامل

أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية علي استمرار حركة العمل الطبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة اليوم الجمعة 5 مايو 2017.

وأضاف الغندور أنه غادرت 12 سفينة، ووصلت 9 سفن وتراكي علي الأرصفة 40 سفينة منهم السفينة “HistriaPerla” قادمة من السعودية، وعلي متنها 31 ألف طن سولار جاري تفريغهم، كما يجري تفريغ شحنة قمح حمولتها 63 ألف طن علي متن السفينة “Wadi Alyarmouk” قادمة من روسيا.

وقد سجلت حركة السفن والشاحنات والبضائع معدلاتها الطبيعية.