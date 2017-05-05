القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على حنوب الصعيد نهارا لطيف فى اول الليل مائل للبرودة فى اخره, كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية, وحالة البحر الاحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 31والصغرى 19، وفى الإسكندرية 16 25 ،وفى مطروح 16 23.