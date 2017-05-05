نشرة الظهيرة من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
700 منفذ “آمان” لتوفير السلع الغذائية بمناسبة رمضان
نصر: اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريبا
حملة قومية لترشيد استهلاك المياه في زراعة قصب السكر
15 مايو آخر موعد للمشاركة بمسابقة الأوقاف لتصحيح المفاهيم
إحالة 5 من خلية داعش بالسويس للجنايات
الاثنين.. 7 خطوط أتوبيس تربط 6 أكتوبر بجامعة القاهرة
تعليق بعض رحلات مطار هيثرو بلندن لدواعِ أمنية
السعودية ترى في زيارة ترامب خطوة “تاريخية”
داعش تفجر مخيما للاجئين بسوريا
“التنمية الصناعية” تعلن تسهيلات تمويلية للمستثمرين
55 % ارتفاعاً في الصادرات للسنغال في 2016
ارتفاع مؤشرات البورصة خلال الاسبوع الحالي
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