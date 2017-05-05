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تمكنت مباحث البحيرة، اليوم الجمعة، من ضبط هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد، في قضية اغتصاب بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة معلومات، من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائي، بتردد (م.م.ع. – عاطل)، مقيم بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، والهارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد فى جناية اغتصاب، على عدد من الأشخاص بنطاق المحافظة.

وبمراقبة المتهم، تمكنت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط المتهم.

تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.