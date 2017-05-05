القاهرة - أ ش أ

واصلت اللجنة العليا المشتركة لوزارتي الزراعة والموارد المائية والري اجتماعاتها الدورية، بحضور ممثلي وقيادات الوزارتين، لبحث الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومتابعة تنسيقها.

وناقش الاجتماع سبل إيجاد حلول لتعديات بعض المنتفعين، وكذلك متابعة موقف التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية بوضع اليد دون تخصيص؛ مما ينتج عنه سرقة المياه دون وجه حق.

وناقشت اللجنة المشتركة أيضاً سبل ابتكار طرق حديثة لزراعة قصب السكر بغرض ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، من خلال تدشين حملة قومية لتسوية الأرض بالليزر، والتعاون المتبادل بين الجانبين لتحديد الطرق الحديثة لزراعة القصب.