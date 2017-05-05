القاهرة - أ ش أ

وقع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحمد الديب رئيس بنك قطر الوطني الأهلي رخآ بروتوكول تعاون يهدف الى توفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” والتي تقوم الهيئة بتنفيذها بالمدن الصناعية الجديدة.

وصرح رئيس هيئة التنمية الصناعية – في بيان اليوم الجمعة – بأن البروتوكول يأتي في اطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر وانطلاقا من الرغبة المشتركة بين كلا من الهيئة وبنك رخآ لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر وتشجيعه وتطوير المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا وتوفير فرص العمل للشباب.

وأضاف أن البنك يقوم بمقتضى البروتوكول بتقديم الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين وذلك في حدود 75 % من القيمة الاجمالية لثمن الوحدة بفترات سداد اقساط تصل الي 10 سنوات بفائدة متناقصة قد تصل الى 5% كما تتضمن فترة سماح مناسبة لا تقل عن سنة من تاريخ استلام المستثمر للوحدة.

كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد سبق ان وقعت بروتوكولات تعاون مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية فضلا عن بروتوكول مع بنك قطر الوطني الأهلي الذي تم توقيعه اليوم.