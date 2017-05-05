القاهرة - أ ش أ

اجتمع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، برؤساء شركات الحفر والإنتاج العاملة في مصر بحضور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز ورئيس هيئة العمة للبترول.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية مراجعة إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في كافة أنشطة ومراحل صناعة البترول، وضرورة تطبيق التقنيات والأساليب العلمية الحديثة وذلك من منطلق المسئولية الكاملة عن سلامة العاملين وتأمين ظروف التشغيل الآمن للمعدات والمنشآت، مشددا أن قضية السلامة إلزامية وليست اختيارية.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التوعية الدائمة بالقواعد اللازمة للتشغيل الآمن مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الدقة، مطالبا بتكثيف الدورات التدريبية ومراجعتها كل فترة للتأكد من زيادة الوعى الإدراكي للعاملين للتعامل مع المخاطر والحد من الحوادث، والتدريب على الاستجابة السريعة في حالة الطوارئ مشيرا إلى مسئولية كل فرد في المنظومة البترولية عن إجراءات وقواعد السلامة والأمان.