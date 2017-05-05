الإسكندرية - أ ش أ

أحبطت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود محاولة هجرة غير شرعية، بعدما ألقت القبض على سمسارين بمنطقة المكس وتحفظت على 3 مراكب صيد يستخدمها المقبوض عليهم فى نقل المهاجرين.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية تفيد قيام كل من”ح.س.أ” 33 عاما، فنى إلكترونيات، و”غ.ش.ق” 52 عاما، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين أوساط الشباب راغبي السفر للعمل بدولتي إيطاليا واليونان.

وتبين إستخدام المذكورين بعض العائمات غير الآمنة وغير المعدة لنقل الركاب، مما يعرض حياة مستقليها للموت غرقاk مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح مابين 30 إلي 40 ألف جنيه من كل منهم متخذين من منطقة المكس مسرحاk لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتوصلت التحريات إلى صحة تلك المعلومات وقيام المتحري عنهما بالإعداد لرحلة هجرة غير شرعية وتجميع الشباب راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية لتسكينهم بوحدات سكنية بمنطقة المكس بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

تم القبض على المتهمين وبحوزتهما مبلغ 10500 جنيه من متحصلات نشاطهما وذلك أثناء إستقلالهما السيارة رقم “س أ ي 3526 مصر” قيادة الأول. كما تم ضبط مركب صيد كبيرة الحجم ومركبين صغيرة الحجم تستخدم في نقل المهاجرين.

إعترف المتهمان فى التحقيقات بارتكابهما الواقعة، وحرر المحضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة المختصة للتحقيق.