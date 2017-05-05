اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

ارتدت اسعار الذهب للصعود اليوم الجمعة حيث زاد سعر الجرام بنحو 3 جنيهات بعد ان خسر امس 13 جنيها.

وذكر ايهاب واصف عضو شعبة الذهب ان سعر الجرام “عيار 18” سجل 531.40 جنيه وسجل “عيار 21” 620 جنيها وسجل “عيار 24” 708.55 جنيه وبلغ سعر الجنيه 4960 جنيها.

وعالميا، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في الوقت الذي هبطت فيه أسعار الأسهم بفعل تراجع أسعار النفط والحديد الخام، لكن المعدن الأصفر يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في نحو ستة أشهر.