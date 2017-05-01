الرياض - أ ف ب

اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المقررة الى المملكة هذا الشهر خطوة “تاريخية” يمكن ان تؤدي الى تحقيق “شراكة” بين الولايات المتحدة والدول العربية والمسلمة.

وأكد الجبير في تصريحات نقلتها الجمعة وكالة الانباء السعودية الرسمية ان قرار ترامب ان تكون أول زيارة له الى السعودية يؤكد ان الرياض “مفتاح” واشنطن لتحقيق اهدافها في الشرق الاوسط.

وبحسب الوزير السعودي، فان ترامب سيشارك خلال زيارته في قمتين، الاولى مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، والثانية مع زعماء دول عربية ودول اخرى ذات غالبية مسلمة.