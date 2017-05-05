القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الأوقاف أن آخر موعد للمشاركة في مسابقتها الدولية لتصحيح المفاهيم الخاطئة باللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية هو 15 مايو الحالي.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف ليوم الجمعة أن المسابقة مخصصة لكل من الأئمة، وخريجي أقسام وكليات اللغات، والمدرسين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ولطلاب الجامعة المجيدين للغات، وكذلك للمتسابقين من داخل مصر وخارجها.

وأضافت أن المتسابق يقوم بعمل ملخص لكل كتاب من الكتب المسجلة أمام لغته على ألا يقل عن 3 صفحات ولا يزيد عن 5 صفحات في موضوعات المسابقة وهي حماية الكنائس في الإسلام والدين والدولة والتيسير في الحج وفقه الصيام والزكاة والصلاة والحوار الإسلامي المسيحي وتجديد الخطاب الديني والجزية في الإسلام.

وقررت الوزارة تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كل لغة لتقييم الملخصات وعقد مقابلة لأفضل المتسابقين لمناقشتهم في ملخصاتهم وفي محتوى الكتب التي بحثوا فيها على أن يمنح الفائز الأول في كل لغة جائزة قدرها ثلاثون ألف جنيه، والفائز الثاني في كل لغة جائزة قدرها عشرون ألف جنيه، والفائز الثالث في كل لغة جائزة قدرها عشرة آلاف جنيه،ويشترط للحصول على الجائزة الأولى حصول المتسابق على 70% من الدرجات وذلك لكل لغة على حدة.