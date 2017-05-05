ترجمة: غادة جميل

نيويورك تايمز: جولة ترامب الخارجية الاولي تشمل السعودية والفاتيكان واسرائيل

أسباب اختيار الرئيس دونالد ترامب لكل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل والفاتيكان لتكون اولى محطاته الخارجية الاولي كرئيس للبيت الأبيض باعتبارهم مراكز الرسائل السماوية الثلاث

صحيفة نيويورك تايمز اشارت الى ان الزيارة تأتي كعلامة لرغبة الرئيس الأمريكي في تشكيل تحالف قوي ضد التطرف والارهاب وتكثيف الحرب ضد تنظيم داعش وحشد المنطقة ضد إيران وتحقيق السلام بيد دول الشرق الاوسط

واوضحت الصحيفة ان هناك عددا من الفروق الواضحة بين الجولة الأولى لكل من ترامب والرئيس السابق باراك أوباما التي كانت في يونيو من عام 2009 وان هذه الفروق تظهر مدى التغيرات التي طرأت على العالم في الأعوم الأخيرة كما توضح طريقة تعامل كل من أوباما وترامب مع تلك المستجدات.

وذكرت الصحيفة ان اوباما اختار خلال جولته مصر لتكون مقرا لكلمته الموجهة للعالم الإسلامي كما انه لم يزور اسرائيل

وتابعت الصحيفة القول ان مستشارو ترامب اكدوا ان جولة ترامب ستكون في نهاية شهر مايو بهدف تكثيف الجهود والوحدة ضد الأعداء المشتركين.

وقالت الصحيفة إن ترامب يخطط لحشد زعماء عبر العالم الإسلامى بالرياض، وأعرب عن أمله باستخدام اللقاء لتأسيس قاعدة تعاون جديدة ودعم مع حلفائنا المسلمين لمحاربة التطرف والإرهاب والعنف لبدء مستقبل جديد للشباب المسلم بمجتمعاتهم

ونقلت الصحيفة عن نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة بوكينجز الأمريكية قوله ان مسئولي البيت الأبيض ان محادثات ترامب مع قادة الدول الثلاث ستساهم بشكل أمثل في حل بعض الخلافات التي تتعلق بحقوق الإنسان.

كما نقلت الصحيفة عن المسئول قوله ان منهج أوباما كان يعتمد على بناء الدعم الجماهيري في البلدان أما ترامب فيعتمد على التعامل مع القادة العرب وليس الحديث إلى شعوبهم وهو الاكثر ملائمة لقادة هذه الدول.

فاينانشال تايمز : مقترح روسي بانشاء أربع مناطق آمنة في سوريا للتخفيف من حدة القتال

خطط روسيا لإحلال السلام في سوريا لم تنجح حتي الان وان كل المحاولات الدبلوماسية أخفقت في إنهاء الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف وتسبب في تشريد ملايين السوريين

صحيفة فاينانشال تايمز في مقال لاحد كتابها اشار الى ان المحاولات الدبلوماسية لإنهاء الصراع في سوريا أخفقت بعد خمس سنوات من الحرب

واوضحت الصحيفة ان يونيو 2012 شهد موافقة محادثات جنيف الأولى، التي تمت برعاية وحضور الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على إنشاء جهاز حكم انتقالي لديه قوى تنفيذية كاملة وانه فشل في تنفيذ هدفه

واضاف ان مقترح روسيا بانشاء أربع مناطق آمنة للتخفيف من حدة القتال مع احتمال انتشار قوات أجنبية لدعم وقف إطلاق النار تساوره الكثير من الشكوك

وحدد الكاتب المناطق الآمنة في أربع مناطق منطقة جنوبي سوريا والغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي ومحافظة إدلب وهي أربع مناطق تسيطر قوات المعارضة على غالبية مساحاتها وقد جرى التوافق على ثلاث من هذه المناطق، في حين تستمر المداولات بشأن المنطقة الرابعة

واوضح الكاتب ان قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد تواجه تحديات كبيرة من المعارضة المسلحة في تلك المناطق وإن المدنيين بحاجة ماسة إلى إغاثة ومعونات وهو ما يمكن استخدامه لاختبار الموقف الروسي فإذا كانت الحكومة الروسية جادة فعليها فرض مناطق حظر طيران في الجنوب والشمال لحماية النازحين من المعارك

ويرى الكاتب الأمريكي أن هذا المقترح الهيكلي قُدّم للنظام السوري وممثلي المعارضة في المحادثات الأخيرة في أستانة وبعد اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

ووقعت الأطراف المشاركة في اجتماعات اليوم الثاني لمؤتمر “أستانة 4على مذكرة لإنشاء مناطق خفض توتر في سوريا وكان من بين الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران.