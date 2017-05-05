انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، وهي ترقص مع أطفالها، حيث حصل على أكثر من مليوني مشاهدة بعد نشره على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك” بـ5 ساعات فقط.

هذا وظهرت إيفانكا ترامب (35 عاما)، مع طفليها، حيث بدأت بالرقص مع طفلها على وقع الموسيقى.وعلقت على الفيديو، قائلة “اللحظات الصغيرة تهم، خاصةً بالنسبة للأمهات العاملات، خلال حفلة رقص مع أبنائي بعد العمل”.

يشار إلى أن الفيديو نال أكثر من مليوني مشاهدة وأكثر من 7 آلاف تعليق، ونحو 150 ألف إعجاب، وأكثر من 5 آلاف مشاركة.