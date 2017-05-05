بغداد - أ ش أ

أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت اليوم /الجمعة/ مقتل 23 عنصرا من تنظيم داعش واستعادة السيطرة على 3 قرى شمال غربي الموصل.

وأكد جودت, وفقا لقناة (العربية) الإخبارية – “إن قوات الشرطة الاتحادية في محور شمال غرب الموصل استعادت السيطرة على 3 قرى وقتلت 23 إرهابيا”, مشيرا إلى أن القوات تحاصر منطقة الهرمات وتقترب مسافة 4 كم من مناطق الجسر الخامس.

في سياق متصل, أشار جودت إلى أن قوات الشرطة الاتحادية في محور جنوب غرب المدينة القديمة استهدفت ما تسمى “مقرات السفر والأمنية” في الزنجيلي وقتلت القيادي الإرهابي بداعش حسن جمعة حسن, المكنى بأبي وليد و7 عناصر من مرافقيه.

وكانت القوات العراقية أعلنت – أمس – اقتحام شمال الساحل الأيمن لمناطق مشيرفة والكنيسة والهرمات الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش في الجانب الغربي لمدينة الموصل, في خطوة عملية جديدة لتضييق الحصار على داعش بوسط المدينة.