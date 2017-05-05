مدريد - أ ش أ

بدأت الأندية الأوروبية الكبرى صراعاً شرساً للفوز بخدمات مهاجم موناكو الفرنسي كيليان مبابي، ويزداد هذا الصراع ضراوة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت أحدى الصحف الإسبانية أن إدارة ريال مدريد قد اقتنعت بأن يكون مبابي هو الهدف رقم واحد في الميركاتو المقبل، وإنها أرسلت مبعوثين إلى عائلة اللاعب من أجل جس النبض، وجاء الرد إيجابياً.

وأضافت أن لا يزال مستقبل ابن الـ 18 غامضاً؛ حيث تسعى أندية أخرى لخطفه، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.