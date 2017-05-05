الإسكندرية - أ ش أ أ

علن رئيس مهرجان الإسكندرية للأغنية عوف همام أن الدورة المقبلة ستنطلق في 11 أكتوبر المقبل وتشارك فيها لأول مرة 5 فرق فنية أوروبية تجوب ميادين الإسكندرية بهدف الترويج السياحي.

وذكر همام ان الدورة المقلبة ستستمر حتى 15 أكتوبر القادم وأن إيراد الحفلات الخاصة بالمهرجان هذا العام سيذهب للأطفال متحدي الإعاقة.

وأضاف همام أنه منذ عام 2003 وحتى العام الماضي تذهب إيرادات المهرجان إلى العمل الخيري مثل بناء دار لإيواء أطفال الشوارع وأطفال مرضى السرطان والأطفال متحدي الإعاقة والمكفوفين بالإضافة للتبرع لصندوق تحيا مصر مشروع إسكان الشباب.

ولفت إلى أن جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية الراعية للمهرجان أسسها الدكتور “حسن عباس” عام 2002 بالتعاون مع الفنان “سمير صبري” وبدأ أول مهرجان للأغنية في الإسكندرية عام 2003.