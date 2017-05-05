القاهرة - اخبار مصر

ابتلعت زوجة كولومبية لمبلغ 9 ألاف دولار أمريكي، إنتقاماً من زوجها البخيل الذى كان يدعي الفقر دائماً.

وذكرت صحيفة “ديلي ميرور” ان ساندرا ميلينا البالغة من العمر 28 عاماً ابتلعت مئات الأوراق النقدية واحدة تلو الأخري، بعدما اكتشفت المكان السري الذى أعده زوجه ليخفي الأموال منها، أثناء استعداده لترك المنزل.

وقررت ميلينا إبتلاع الدولارات وتركه يعانى من فقدانها، ثم القيام بعملية لإخراج الاموال من بطنها، لدرجة أنها امتنعت عن الذهاب إلى الحمام حتى لا تفقد أية نقود وشعرت فى صباح اليوم التالى بألام قوية فى جانبها، وعلى الفور تم نقلها إلى أحد المستشفيات الكولومبية فى مدينة ” بيديكويستا”، ولم تخبر الأطباء بقصة الدولارات.

وبعد عملية جراحية إستغرقت عدة ساعات لإنقاذها تم إنقاذ 5700 دولار فقط، ليتم تسليم المبلغ إلى الشرطة، لتتولى التحقيق فى الواقعة.