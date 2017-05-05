السويس - أ ش أ

قررت النيابة العامة بالسويس إحالة خمسة من أعضاء خلية داعش المضبوطة بالمحافظة قبل سفرهم لليبيا إلي المحاكمة امام محكمة جنايات السويس.

وكانت قوات الامن الوطني بمحافظة السويس قد ألقت القبض علي المتهمين الخمسة في شهر فبراير الماضي وواجهت النيابة المتهمين بالمضبوطات التي ضبطها ضباط الأمن الوطني بمنزلهم ومن بينها مستندات وتحويلات مالية أرسلها لهم أعضاء تنظيم داعش في الخارج ليستخدموها في نفقات السفر الي ليبيا.

وأعترف المتهمون خلال تحقيقات النيابة العامة أنهم انضموا الي تنظيم داعش عن طريق الاتصال بالانترنت واعتنقوا الفكر الجهادي الداعشي عن طريق دروس تلقوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بداعش على “فيس بوك”.