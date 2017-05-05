صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم/الجمعة لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 612 راكب منهم 91 معتمر و 2 باص عمرة و 4 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 33 براد و 3 تريلا .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 504 راكب منهم 121 معتمر و 2 باص عمرة و 5 سيارة فيما غادرت العبارة ايلة و على متنها 442 راكب منهم 354 معتمر و 8 باص عمرة و 7 تريلا و 1 براد و 1 سيارة و 1 باص جيت و 4 دراجة نارية و السفينة بريدج و على متنها 30 براد و 2 باص تصدير

كما استقبل ميناء الغردقة اليخت السياحى LA BOLCEVITA امريكى الجنسية و على متنه 2 طاقم قادم من ميناء بورسعيد .