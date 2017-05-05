أطلقت كوريا الجنوبية اليوم/الجمعة بنجاح رابع قمر صناعي للاتصالات بغرض تعزيز خدمات البث والاتصال، حسبما أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وصرحت شركة “كي تي سات” ووزارة العلوم والمستقبل الإبداعي اليوم بأن القمر يحمل اسم “موغونغهوا 7″، وان اطلاق القمر جاء بعدما نفذت عملية إطلاق الصاروخ الذي يحمله من قاعدة “كورو” الفضائية في “جويانا الفرنسية” بأمريكا الجنوبية.

وطبقا للوزارة، فقد انفصل القمر الصناعي “موغونغهوا 7” عن الصاروخ الذي نقله إلى الفضاء بعد 37 دقيقة من الإطلاق، وتمت العملية بنجاح.

وأوضحت الوزارة إن القمر الصناعي سيستخدم لتزويد خدمات البث والاتصالات القائمة على تقنية التطور طويل المدى (أل تي إي) الذي لا يغطي كوريا الجنوبية فقط وإنما منطقة واسعة بأجزاء آسيا، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل القمر اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

وأضاف تشوي يونغ-هيه أحد مسئولي المشروع بالوزارة: “لقد أكملت الوزارة إجراءات تسجيل القمر الصناعي بالاتحاد الدولي للاتصالات (أي.تي.يو)”.

وكانت شركة “تاليس أينيا” للفضاء الفرنسية قد تكفلت بمهام تصميم وتصنيع واختبار القمر الصناعي، بينما تكفل معهد الأبحاث الإلكترونية والاتصالات الكوري (إي تي آر أي) بتطوير نظام الملاحة الخاص به.

وتعد هذه المرة الأولى التى يتم فيها استخدام نظام ملاحة تجاري فى القمر الصناعي بتقنية كورية جنوبية وفقا للوزارة.