كوريا الجنوبية تطلق بنجاح قمرا صناعيا للاتصالات
د ب أ
أطلقت كوريا الجنوبية اليوم/الجمعة بنجاح رابع قمر صناعي للاتصالات بغرض تعزيز خدمات البث والاتصال، حسبما أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.
وطبقا للوزارة، فقد انفصل القمر الصناعي “موغونغهوا 7” عن الصاروخ الذي نقله إلى الفضاء بعد 37 دقيقة من الإطلاق، وتمت العملية بنجاح.
وأوضحت الوزارة إن القمر الصناعي سيستخدم لتزويد خدمات البث والاتصالات القائمة على تقنية التطور طويل المدى (أل تي إي) الذي لا يغطي كوريا الجنوبية فقط وإنما منطقة واسعة بأجزاء آسيا، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل القمر اعتبارا من شهر يوليو المقبل.
وأضاف تشوي يونغ-هيه أحد مسئولي المشروع بالوزارة: “لقد أكملت الوزارة إجراءات تسجيل القمر الصناعي بالاتحاد الدولي للاتصالات (أي.تي.يو)”.
وكانت شركة “تاليس أينيا” للفضاء الفرنسية قد تكفلت بمهام تصميم وتصنيع واختبار القمر الصناعي، بينما تكفل معهد الأبحاث الإلكترونية والاتصالات الكوري (إي تي آر أي) بتطوير نظام الملاحة الخاص به.
وتعد هذه المرة الأولى التى يتم فيها استخدام نظام ملاحة تجاري فى القمر الصناعي بتقنية كورية جنوبية وفقا للوزارة.
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