اخبار مصر- نجوى ابو الخير

أكد الفنان والملحن علاء كرمان بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لرحيل موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب ان الموسيقار الكبير كان يتمتع بمواكبة كل الاحداث بالالحان المناسبة اضافة الى مواكبة الزمن فى الجُمل الموسيقية التى يضعها ، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية فى فترة هامة من تاريخ الوطن

واضاف الملحن علاء كرمان فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان الموسيقار الكبير كانت له قدرته على التنوع الشديد فيها ليخدم صوت المطرب الذى يلحن له وذلك كله من خلال حِس كبير وذكاء فى التعبير الموسيقى احدث به نقلة فنية وبصمة واضحة فى الموسيقى العربية كانت فارقة ومميزة للزمن الموسيقى بعده فما قبل عبد الوهاب يختلف تماما عن الزمن الموسيقى الذى جاء بعده

واكد ان الفنان عبد الحليم حافظ والمطربة نجاة الصغيرة فازا باكبر قدر من الحانه وعرف ان يعبر بصوتهما عن وجدانه الموسيقى

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا