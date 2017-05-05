اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

اعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تأسيس 262 شركة خلال الاسبوع الحالي بمعدل تأسيس يومي بلغ 52 شركة.

واوضحت نشرة حصاد الاستثمار الأسبوعية ان التأسيس تم بإجمالي رأس مال مصدر 306.8 مليون جنيه مصري توفر1473 فرصة عمل للشباب المصري منها 603 فرصة عمل حرفية.

وبلغ رأس المال المصري في تأسيس هذه الشركات 251 مليون جنيه، و رأس المال العربي 46.4مليون جنيه، بينما مثل رأس المال الاجنبي 9.3 مليون جنيه. وتعمل هذه الشركات في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية.